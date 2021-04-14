ما ظاهرة "السرايات" التي تضرب منطقة الخليج وتستمر مدة شهر

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الأربعاء، عن عادل السعدون، قوله إن السرايات أو "سايكلونات" هي موجات هوائية تنتج عن تغيير مفاجئ بمناطق الضغط الجوي المرتفعة والمنخفضة، واقترابها من بعضها البعض.

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وأوضح الخبير أن هذه الاضطرابات تؤدي إلى مرور منخفض جوي على مرتفع جوي، فيتسبب في رياح شديدة تصل أحيانا إلى مستوى العاصفة بسرعة رياح 70 كيلومترا في الساعة وتثير الغبار الشديد.

وقد يتزامن مع ذلك، تراكم سحب مصحوبة ببرق ورعد قويين وسقوط أمطار غزيرة مع حبات البرد، والتي ربما يصل حجمها أحيانا إلى حجم كرة الغولف. سميت الظاهرة بـ"السرايات" لأنها غالبا ما تحدث في فترة المساء.

في المساء تبدأ عملية التصعيد الحراري، فبعد أن يسخن الهواء يرتفع إلى أعلى ويكون جبهة هوائية مع التيارات العالية الباردة، وأحيانا تتشكل السحب من الرطوبة الموجودة في الطبقات العليا، بحسب السعدون.

تحدث السرايات في الغالب بشكل مفاجئ، لذا يصعب التنبؤ بها إلا في ذات اليوم، وتستمر بشكل متقطع حتى منتصف شهر مايو/ أيار، وأحيانا تمتد إلى يونيو/ حزيران.