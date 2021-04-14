رئيس وزراء اليونان: اتفقنا مع ليبيا على استئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية فورا

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لـ"رويترز"، جاء ذلك بعد اجتماع ميتسوتاكيس مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، صباح اليوم الأربعاء.

وفي بيان بعد الاجتماع، قال رئيس الوزراء اليوناني إنه "اتفق مع المنفي على الاستئناف الفوري للمحادثات بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية بين بلديهما".

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وأضاف ميتسوتاكيس أن "اليونان تهدف إلى إعادة العلاقات مع ليبيا"، التي توترت بسبب توقيع حكومة الوفاق الوطني اتفاق الحدود البحرية في 2019 مع تركيا، التي تتنازع مع بلاده على السيادة على مناطق بالبحر المتوسط.

وكانت وزارة الخارجية اليونانية أعلنت، الشهر الماضي، أنها ستعيد فتح سفارتها في طرابلس وقنصليتها في بنغازي، بعد اختيار سلطة جديدة في ليبيا برعاية أممية.

وتأثرت العلاقات اليونانية مع حكومة الوفاق الليبية السابقة برئاسة فائز السراج، بشكل كبير بسبب توقيع الأخير مذكرة تفاهم لترسيم الحدود البحرية مع تركيا، في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2019، وهي الخطوة التي اعتبرتها أثينا غير مشروعة وغير قانونية. والتي على إثرها طردت أثينا سفير حكومة الوفاق، بحسب ما نقلت "رويترز".

وخلال الحرب في ليبيا، ساندت أثينا الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر، بعدما تم توقيع الاتفاق البحري عام 2019، والذي عارضته، بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فايز السراج.

وتحاول ليبيا الخروج من عقد من النزاع منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 حيث كانت تتنازع على السلطة في السنوات الماضية سلطتان متنافستان.