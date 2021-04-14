رئيس اللجنة الفنية السودانية لمفاوضات سد النهضة: دعوة الخرطوم لقمة ثلاثية جاءت منفردة

دبي - محمود عبدالرازق - الخرطوم - سبوتنيك. ولفت الزبير إلى أن السودان لم يستلم إخطارا حتى اللحظة من إثيوبيا برفض الدعوة.

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وفي وقت سابق، دعا رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك نظيريه المصري مصطفي مدبولي، والإثيوبي آبي أحمد، لاجتماع قمة ثلاثي خلال عشرة أيام لتقييم مفاوضات سد النهضة.

وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في رسالة وجهها لنظيريه الاثيوبي والمصري، نقلتها وكالة الأنباء السودانية "سونا": إن المفاوضات وصلت لطريق مسدود، في وقت وصلت فيه أعمال تشييد السد لمرحلة متقدمة مما يجعل من التوصل لاتفاق قبل بدء التشغيل ضرورة ملحة وأمرا عاجلا".

وأضاف: كما أن المفاوضات التي رعاها الاتحاد الأفريقي، منذ يونيو/حزيران 2020، لم تُفض بدورها لاتفاق، بما في ذلك الاجتماعات الوزارية التي عقدت مؤخراً في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديموقراطية، والتي فشلت في وضع إطار للتفاوض مقبول لكل الأطراف، وقد رفضت اثيوبيا المقترح السوداني، الذي أيدته مصر، بالاستعانة بوساطة دولية رباعية بقيادة الاتحاد الإفريقي، رحبت بها الجهات المدعوة للتوسط.

وختم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أن هذه الدعوة تأتي وفقا لإعلان المبادئ والتي تنص المادة العاشرة منه على إحالة الموضوع لرؤساء حكومات الدول الثلاث إذا تعذر التوصل لاتفاق على المتفاوضين، وبما أن المفاوضات المباشرة وتلك التي تمت برعاية الاتحاد الافريقي قد فشلت في التوصل لاتفاق فإن السودان يدعو لاجتماع مغلق بين رؤساء وزراء البلدان الثلاثة عبر تقنية الفيديو كونفرنس.