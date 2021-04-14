أول رد من العراق على أنباء استهداف مركز للموساد الإسرائيلي على أراضيه

وأضاف "نؤكد أن هذه التقارير عارية عن الصحة تماما"، لافتا إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها الإقليم بوجود مركز خاص للمخابرات الإسرائيلية على أراضيه“.

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "السومرية نيوز"، قال المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم، جوتیار عادل، في بيان صحفي، إن "مؤسسات إعلامية عديدة في المنطقة تداولت تقارير زعمت فيها استهداف مركز للمعلومات والأنشطة الاستخبارية الإسرائيلية ومقتل وجرح عدد من العاملين فيه".

وأوضح أن "الهدف من نشر تقارير كهذه هي استهداف تآمري واضح ضد الإقليم وعمليته السياسية“.

وكانت وسائل إعلام قد تداولت أمس الثلاثاء خبرا يفيد بتعرض مركز للموساد الإسرائيلي شمالي العراق لهجوم أسفر عن مقتل وإصابة عدد من العاملين فيه.