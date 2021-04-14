إصابة مسلحين من "قسد" جراء قصف يستهدف سجنا في مدينة الحسكة السورية

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لوكالة "سانا" السورية نقلا عن مصادر محلية، تعرض سجن كبيبة الذي تحتجز فيه القوات الأمريكية عشرات المقاتلين من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) أصيب على إثره مسلحان من تنظيم "قسد" الذي يتولى حراسة السجن وإدارته.

وبحسب المصادر تزامن الهجوم مع قيام القوات الأمريكية بنقل 40 سجيناً من عناصر "داعش" الإرهابي من داخل السجن إلى سجن القاعدة العسكرية الأمريكية في مدينة الشدادي.

وأشارت المصادر إلى أن الهجوم أدى إلى مقتل اثنين من المهاجمين في حين تدخلت حوامات عسكرية أمريكية وقامت بتمشيط المنطقة المحيطة بالسجن.

الجدير بالذكر أن السجن يقع على طريق جبسة السريع القديم في مدينة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة السورية.