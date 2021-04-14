بعد ليلة رعدية ماطرة... الأرصاد تحذر من طقس الرياض

دبي - محمود عبدالرازق - وحذر المركز، من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقتَي الرياض والشرقية، كذلك على مرتفعات: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، بحسب ما نشرته صحيفة "سبق" السعودية.

وقال المركز في بيان له، إن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية على باب المندب بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وتوقع خبراء الأرصاد أن تكون حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وشهدت منطقة الرياض، مساء أمس، مع دخول ساعات الليل تقلبات جوية، بدأت تدريجيا بالتأثير على العاصمة الرياض، ووصلت إلى ذروتها سريعا.

وهطلت على العاصمة الرياض أمطار متوسطة إلى غزيرة الشدة، ترافقت بالبرق والرعد.