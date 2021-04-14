شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربى يدين الانتهاكات الإسرائيلية بالمسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان رئيس البرلمان العربى عادل بن عبدالرحمن العسومي، الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلى في المسجد الأقصى، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي وكافة قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد على الوضعية التاريخية والقانونية الخاصة للمقدسات الدينية في دولة فلسطين، وتُجرِم المساس بها أو انتهاك حرمتها.

وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي بالتدخل العاجل واتخاذ الإجراءات العملية الضرورية لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف انتهاكاتها المستمرة لحرمة المقدسات الدينية، وتوفير الحماية اللازمة لها إعمالاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وكافة مواثيق حقوق الإنسان العالمية التي تؤكد على حرية العبادة واحترام المقدسات الدينية.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن إقدام سلطات الاحتلال على القيام بهذه الاعتداءات في أول أيام شهر رمضان المبارك الذي يكتسب خصوصية لدى العالم الإسلامي، يشكل استفزازاً غير مقبول لمشاعر الملايين من المسلمين، محملاً السلطة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) المسئولية الكاملة عن التبعات المترتبة على هذه الاعتداءات.