شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيا شرق الخليل.. وتغلق حاجز قلنديا شمال القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلى اليوم الأربعاء، الشاب جواد عيسى جردات 24 عاما، بعد توقيفه على حاجز عسكرى عند مدخل بيت عنون شرق الخليل، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى، بعد منتصف الليلة، حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، ومنعت المواطنين والمركبات من المرور عبر الحاجز بحجة العثور على جسم مشبوه.

وتسبب إغلاق الحاجز فى أزمة مرورية خانقة بأحياء قلنديا وكفر عقب.