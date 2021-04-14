شكرا لقرائتكم خبر عن «المصلح» يوضح حكم من أكل أو شرب في رمضان بعد طلوع الفجر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ خالد المصلح، الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة القصيم، حكم من أكل أو شرب في رمضان بعد طلوع الفجر.

واستشهد المصلح بقول الله تعالى: “وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ”، فكل من أكل أو شرب يظن أنه لم يتبين الفجر بعد، فإنه لا حرج عليه وصومه صحيح.

وأكد أن من أكل أو شرب بعد ساعة أو أكثر أو أقل من الفجر لا حرج عليه في رمضان، طالما اعتقد أن الليل باقيا.

وفي سياق متصل، أوضح “المصلح” الفئات التي يجوز لهم الإفطار في شهر رمضان الكريم، مشيرًا إلى أنهم يقسمون إلى ستة فئات.

وقال الشيخ المصلح إنه يجوز لكل من، المريض مرضا عارضا، والمسافر، والحامل، والمرضع، والحائض، والنفساء أن يفطروا، مبينا أن حكم إفطارهم يكون إما وجوبا، أو استحبابا، أو إباحة.

وأضاف أن جماهير العلماء أجمعوا على أن المرض إذا كان لا يتأثر بالصوم بالمطلق بحيث لا يزيد أو يتأخر البرء وليس فيه مشقة زائدة عن المعتاد فإنه يجب على المريض أن يصوم، لأن المريض الذي لا يتأثر بالصوم ليس عذرا للفطر.