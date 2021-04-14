نهاية 2022.. انطلاق مهمة الإمارات لاستكشاف القمر "راشد"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء وشركة "آي سبيس" اليابانية للفضاء اليوم الأربعاء عن اتفاق لنقل المركبة الإماراتية "المستكشف راشد" إلى القمر عام 202، وفقا للبيان.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بين مركز محمد بن راشد للفضاء وشركة "آي سبيس" اليابانية، شركاء تطوير مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، و شارك فيه عدنان الريس مدير برنامج المريخ 2117 و الدكتور حمد المرزوقي مدير مشروع الإمارات لاستكشاف القمر.

وتم الانتهاء من أكثر من 50% من بناء المستكشف حتى الآن، فيما ستتم اختبارات المحاكاة وبناء نموذج أولي الصيف المقبل 2022.

وسيكون موقع الإطلاق من فلوريدا الأمريكية عبر صاروخ الإطلاق space x، ولم يتم بشكل نهائي حتى الآن تحديد موعد الإطلاق.

ويعمل 50 مهندساً إماراتياً ضمن فريق بناء المستكشف راشد.