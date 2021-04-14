شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الطقس في ثاني أيام رمضان.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، الشرقية، كذلك على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية على باب المندب بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الحالة المطرية

من جانبه، توقع خبير الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، استمرار الحالة المطرية الرمضانية الربيعية، مشيراً إلى أن بعض السحب المتفرقة تتشكل اليوم الأربعاء فوق أجزاء من بعض المناطق.

وتوقع المسند أن تتشكل السحب اليوم فوق أجزاء من مناطق، الرياض، والشرقية، وعسير، وجنوب وشرق مكة، وأجزاء من غربي نجران وشرقي جازان، والتي قد يهطل منها أمطار متفرقة.

وأضاف أن الأجواء لا تزال مغبرة على أجزاء من وسط وشمال الرياض والقصيم، متوقعا أن تكون الرياح شمالية شرقية وشرقية نشطة على أجزاء من الشرقية والوسطى.