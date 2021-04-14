شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند»: توقعات باستمرار الحالة المطرية الربيعية وتشكل السحب فوق هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع خبير الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، استمرار الحالة المطرية الرمضانية الربيعية، مشيراً إلى أن بعض السحب المتفرقة تتشكل اليوم الأربعاء فوق أجزاء من بعض المناطق.

وتوقع المسند أن تتشكل السحب اليوم فوق أجزاء من مناطق، الرياض، والشرقية، وعسير، وجنوب وشرق مكة، وأجزاء من غربي نجران وشرقي جازان، والتي قد يهطل منها أمطار متفرقة.

وأضاف أن الأجواء لا تزال مغبرة على أجزاء من وسط وشمال الرياض والقصيم، متوقعا أن تكون الرياح شمالية شرقية وشرقية نشطة على أجزاء من الشرقية والوسطى.

وأشار إلى أن تشكل السحب الركامية في فصل الربيع يقترن عادة بوجود الغبار، وذلك بسبب الرياح الهابطة من السحب.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، الشرقية، كذلك على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.