هل يعود آلاف الأطباء من بريطانيا إلى العراق؟

دبي - محمود عبدالرازق - قال نقيب الأطباء جاسم العزاوي، إن الأطباء العراقيين، لديهم رغبة في العودة إلى العراق، والعمل بالمجان، مشيرا إلى وجود 60 ألف طبيب عراقي استشاري فقط في بريطانيا، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع".

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وأضاف العزاوي أن "الصناعة الدوائية تعتمد اعتمادا كبيرا على المؤسسات الدوائية العالمية، وهي تحتوي على مختبرات كبيرة ومستوى مالي كبير، إلَّا أنه لا تتوافر في العراق تلك المصانع والإمكانات".

وأشار إلى أن "البحث والاكتشاف محدد بأمور بسيطة، لذلك يأخذ العراق ما ينتجه العالم من أدوية".

وأوضح العزاوي أن "عودة الأطباء المهاجرين يكون من خلال توفر الاحترام اللازم والأمان والعمل"، لافتا إلى أنه "تمّ الاتصال بعدد من الاطباء العراقيين بالخارج، وأبدوا رغبتهم بالعودة للبلاد والعمل فيها مجانا في حال توفير الأمان والعدة والأجهزة، لكن هناك مشاكل في العراق ومنها الروتين".

وقال إن "عدد الأطباء الاستشاريين العراقيين في لندن بحدود 4 آلاف طبيب غير الأطباء الجدد، اما في عموم المملكة المتحدة هم 60 الف طبيب، أما في دول أوروبية اخرى وامريكا وأستراليا، ودول الخليج فهناك ما لا يقل عن 12 ألف طبيب ، في الوقت الذي يعاني العراق من قلة الأطباء الاستشاريين".