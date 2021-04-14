شكرا لقرائتكم خبر عن قاضى قضاة فلسطين: اعتداءات الاحتلال على المقدسات جريمة حرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، أن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على المقدسات في مدينة القدس المحتلة جريمة حرب.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الهباش أدان في بيان اليوم الجريمة الجديدة التي أقدمت عليها قوات الاحتلال الليلة الماضية من اقتحام للمسجد الأقصى المبارك في وقت صلاة العشاء والتراويح وفي أول أيام شهر رمضان المبارك وقطع أسلاك الكهرباء عن مآذن المسجد ما حال دون رفع الأذان عبر مكبرات الصوت لتضاف إلى سلسلة الجرائم اليومية التي يقوم بها الاحتلال بحق الحرم القدسي الشريف من خلال فرض حصار مطبق عليه ومنع الفلسطينيين من زيارة المسجد الأقصى إضافة إلى زيادة وتيرة الاقتحامات اليومية للمستوطنين وتنفيذ جولات استفزازية في باحاته.

وطالب الهباش المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة وعلى رأسها منظمة التربية والثقافة والعلوم "اليونيسكو" باتخاذ إجراءات عملية لحماية المسجد الأقصى المبارك محذراً في الوقت ذاته من استمرار صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال في مدينة القدس المحتلة.