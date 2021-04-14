شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار رعدية بالسعودية ومائل للحرارة بالكويت والإمارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تتباين درجات الحرارة فى منطقة الخليج اليوم حيث سيكون الطقس فى الإمارات طقسا غائما جزئياً بوجه عام وغائما أحياناً على بعض المناطق الشرقية والساحلية والجز، ومائل للحرارة نهارا وفى الكويت سيكون الطقس نهارًا مائل للحرارة و غائم جزئيا.
السعودية
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، الشرقية، كذلك على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية على باب المندب بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
البحرين
أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون غير مستقرا وغالبا غائم مع تساقط أمطار متفرقة أحياناً قد تكون رعدية .
الرياح شمالية شرقية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة وتزداد سرعتها لتصل من 22 الى 27 عقدة خلال المساء مع هبات قد تصل الى 35 عقدة احيانا.
وحذرت إدارة الارصاد من رياح قوية السرعة وأمطار رعدية مع هبات شديدة السرعة.
ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في البحر ويصل الى 8 اقدام أثناء الهبات.
درجة الحرارة العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 25 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية العظمى 90% والصغرى 20%.
شروق الشمس في تمام الساعة 5:14 صباحاً والغروب عند الساعة 6:01 مساءً.
ليلًا غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ، ونهارًا مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .
يشهد اليوم الأربعاء المقبل طقسا غائما جزئياً بوجه عام وغائما أحياناً على بعض المناطق الشرقية والساحلية والجزر – مائل للحرارة نهارا و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول إلى شمالية غربية خلال الليل خاصةً على البحر، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط ، و خفيفا في بحر عمان.