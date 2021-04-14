شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار رعدية بالسعودية ومائل للحرارة بالكويت والإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتباين درجات الحرارة فى منطقة الخليج اليوم حيث سيكون الطقس فى الإمارات طقسا غائما جزئياً بوجه عام وغائما أحياناً على بعض المناطق الشرقية والساحلية والجز، ومائل للحرارة نهارا وفى الكويت سيكون الطقس نهارًا مائل للحرارة و غائم جزئيا.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، الشرقية، كذلك على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية على باب المندب بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.