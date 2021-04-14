شكرا لقرائتكم خبر عن 1985 إصابة جديدة بكورونا فى لبنان و1544 بالكويت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1985 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء فى عموم لبنان إلى 499 ألفا و839 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
وأشارت الوزارة – في بيان لها – إلى تسجيل 35 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 6738 حالة، في حين يتواجد 844 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 231 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.
وذكرت الوزارة أن عدد الفحوص المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 21713 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكویتیة الدكتور عبد الله السند، تسجیل 1544 إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضیة؛ لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 250 ألفا و273 حالة، فيما سجلت سبع حالات وفاة لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1419.
وصرح السند - لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) - أنه تم تسجيل 1201 حالة شفاء من الإصابة بكورونا، في الساعات ال24 الماضیة؛ لیرتفع بذلك إجمالى عدد المتعافین في البلاد إلى 233 ألفا و757 حالة، بعد إجراء الفحوصات الطبیة اللازمة والخطوات المتبعة في ذلك الشأن، لافتا إلى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 4ر93%.
وبین أن عدد من یتلقى الرعاية الطبیة في أقسام العنایة المركزة بلغ 235 حالة؛ لیصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتھا بالمرض ولازالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 15 ألفا و97 حالة.