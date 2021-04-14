30 قتيلا في معارك بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله" شمال مأرب

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة – سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن جماعة "أنصار الله" نفذت هجوما واسعا على مواقع للجيش باتجاه الجَفرة وسائلة نبعة وحَلحلان في مديرية مجزر شمال غربي مأرب، دارت على أثره معارك استمرت ساعات.

© REUTERS / KHALED ABDULLAH

وأضاف أن الجيش اليمني وقبليين موالين له نفذوا خلال المعارك كمائن للمهاجمين من "أنصار الله" في واديي نبعة وحلحلان ومحزام ماس في مجزر شمال غربي مأرب.

وذكر أن طيران التحالف العربي نفذ غارات على تعزيزات وتجمعات لـ"أنصار الله" في واديي حلحلان والجفرة وسائلة نبعة، أسفرت عن سقوط قتلى من الجماعة وإعطاب آليات.

ووفقا للمصدر، أوقعت المعارك 19 قتيلا من "أنصار الله"، و11 في صفوف العسكريين والقبليين الموالين للجيش، في حين سقط عشرات الجرحى من الجانبين.

وجاءت المعارك غداة إعلان الجيش اليمني، السيطرة على مواقع وصفها بـ"المهمة" في منطقة المشجح غربي مأرب إثر هجوم لقواته على مقاتلي "أنصار الله"، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الجماعة.

وتصاعد القتال بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله" في محافظة مأرب، عقب إطلاق الأخيرة حملة عسكرية للسيطرة على المحافظة وخاصة مركزها مدينة مأرب، التي تمثل أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، حيث تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر وأكبر محطة لتوليد الكهرباء بالغاز في اليمن بقدرة 341 ميغا وات.