شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على شبكات إجرامية استولت على مبالغ تجاوزت 35 مليون ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بتوقيف شبكات إجرامية مكونة من 24 مقيماً في مناطق مكة المكرمة وعسير والمنطقة الشرقية، استولوا من خلالها على مبالغ تجاوزت 35 مليون ريال سعودى.



واستهدف أعضاء الشبكات الإجرامية المواطنين والمقيمين بإرسال رسائل نصية تتضمن ادعاءات وهمية، كالفوز بجوائز مالية أو طلب تحديث البيانات البنكية، كما ضُبط بحوزتهم 73 هاتفاً متنقلاً لتنفيذ جرائمهم، ومبالغ نقدية تقدر بنحو 67 ألف ريال.