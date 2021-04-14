شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جريان السيول بمحافظة الحريق بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطعاً يظهر جريان السيول الخفيفة في “شعيب دقيل” بمحافظة الحريق بمنطقة الرياض. كما جرت سيول خفيفة في بعض الشعاب الشمالية والجنوبية بالمحافظة وشوهد البرق كثيرا وسمعت أصوات الرعد في ارجاء واسعة من المحافظة. وتعرضت منطقة الرياض مساء أمس الثلاثاء لأمطار رعدية متوسطة، كما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي العديد من المقاطع المصورة التي تُظهر هطول الأمطار على الرياض.

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