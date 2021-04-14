شاهد..إدارة احترافية متقنة لتوزيع وجبات الافطار في المسجد النبوي

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح مقطع فيديو متداول مدى احترافية وحرص العمال بالمسجد النبوي أثناء توزيع وجبات الإفطار وعبوات ماء زمزم على المصلين والزوار وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية. ويُظهر المقطع عمال المسجد النبوي وهم يوزعون عبوات المياه ووجبات الإفطار وسط الالتزام بالتباعد الاجتماعي لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد. وتدعو وزارة الصحة إلى الحصول على لقاح كورونا المستجد وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مقدمتها الحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة.

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