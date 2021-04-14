شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة تضرب العاصمة السعودية الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت العاصمة السعودية الرياض أمطارا رعدية غزيرة على أنحاء متفرقة من المدينة، وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى الأمطار التى تعرضت لها الرياض، وأصوات الرعد والبرق عقب مغرب الثلاثاء، بحسب " روسيا اليوم".

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقرير له أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض الشرقية والقصيم وعلى مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.