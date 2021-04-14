شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحرمين يضع أفخر أنواع الطيب على الحجر الأسود مع بداية رمضان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بوضع الطيب على الحجر الأسود والركن اليماني والملتزم بدهن العود الفاخر في اليوم الأولى لشهر رمضان المبارك، ونشر الحساب الرسمي لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، صورة لتطييب السديس للحجر السود بدهن العود.

وحرصت الرئاسة العامة لشئون الحرمين على العناية بتطييب الكعبة المشرفة بأفخر أنواع الطيب، انطلاقًا من أهمية مكانة الحرمين الشريفين في هذا الدين، ومنزلة الكعبة المشرفة في نفوس المسلمين، وحرصا على تطبيق ما جاءت به الشريعة المطهرة، وما حثت عليه نصوص الكتاب والسنة من تعظيم البيت وتطهيره كما في قوله تعالى "وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ" سورة الحج: 26، وقوله سبحانه، "ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ" سورة الحج: 32.



جانب من عملية وضع الطيب



عملية تطييب الكعبة

وأجرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعمال الصيانة الدورية للحجر الأسود وفق أساليب حديثة ومتطورة، بتوجيه من الرئيس العام الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، وبإشراف ومتابعة من وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد.



وضع الطيب على الحجر الاسود



تطيب الكعبة

وعملت وكالة شؤون المسجد الحرام بالإشراف على المهمة والتي قام على تنفيذ أعمال الصيانة فيها فريق فني مؤهل، مع تحري أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي لإنهاء المهمة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية، وفق الموقع الرسمي لرئاسة شئون الحرمين.

وتستخدم رئاسة الحرمين أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذ أعمال صيانة الكعبة المشرفة، نظراً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان من عناية واهتمام بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما.