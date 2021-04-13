بعد اقتحام الأمن لمقرها… وكالة الأنباء التونسية تحدد موعدا لإضراب العاملين بها

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك صفحة الوكالة على "تويتر"، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء عقب اقتحام مجموعة من قوات الأمن لمقرها، اليوم الثلاثاء، حيث تعرض عددا من العاملين بها لاعتداءات، من أجل تنصيب مدير عام للمؤسسة بالقوة.

وقالت الوكالة إنها تطالب الحكومة ووزارة الداخلية بالاعتذار عما وصفته بـ "الاعتداءات وانتهاك حرمة المؤسسة"، مشيرة إلى أنها تدعو رئيس الحكومة هشام المشيشي، مجددا إلى التراجع عن هذا التعيين.

وأكدت الوكالة أنها تطالب رئيس الجمهورية بتحمل مسؤولياته فيما يتعلق بهذا الأمر، باعتباره حاميا للدستور والحقوق والحريات.

ودعت وكالة الأنباء التونسية الصحفيين في البلاد إلى رفع "الشارة الحمراء" يوم الخميس المقبل وافتتاح نشراتهم الإخبارية بالتذكير بما يحصل في وكالة تونس أفريقيا للأنباء، بينما قالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إن هذه الخطوة سابقة خطيرة في تاريخ قطاع الإعلام في البلاد.