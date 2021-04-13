صفارات الإنذار تدوي في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / MUSSA ISSA QAWASMA

وذكر موقع "النشرة" اللبناني، أنه تم إطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من حدود ​لبنان​ الجنوبية مساء اليوم.

وأشار الموقع إلى أنه لا يوجد حدث أمني قرب مستوطنة المطلة المحاذية مع الحدود اللبنانية، موضحا أن سبب تشغيل صافرات الإنذار هو مناسبة سنوية إسرائيلية.

وكان موقع هيئة البث الإسرائيلية، قد أفاد في وقت سابق اليوم بأنه سيتم إطلاق صافرات الإنذار عند الثامنة من مساء الثلاثاء حسب التوقيت المحلي، على أن يتم إطلاقها مرة ثانية لمدة دقيقتين عند الساعة 11 من ظهر غد الأربعاء بمناسبة "ذكرى الجنود الاسرائيليين الذي سقطوا في الحروب وضحايا العمليات العدائية".

يذكر أنه حينما تدوي صافرات الإنذار تتوقف الحياة الإسرائيلية، حيث يقف المشاة في مكانهم، وتتوقف الحافلات في شوارع مزدحمة وتقف السيارات على الطرق السريعة الرئيسية، وسائقوها يقفون على الطرق مع انحناء رؤوسهم.