شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القوات البرية السودانية للعربية: لم يحدث تصعيد جديد لتقول إثيوبيا إننا ندق طبول الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال قائد القوات البرية السودانية الفريق ركن عصام الدين محمد كرار: لم يحدث تصعيد جديد لتقول إثيوبيا إننا ندق طبول الحرب، وذلك حسب تصريحاته لفضائية "العربية".

وأضاف قائد القوات البرية السودانية للعربية: "سلمنا إثيوبيا 61 أسيرا بالأمس وهذا يؤكد حسن نيتنا"، مشيرا إلى أن الجيش منتشر في كل أراضي البلاد لحماية المواطن.

وتابع: "نتعامل مع مواطني إثيوبيا بكرامة وهذا يؤكد حسن النية"، مردفا: "لا توجد اشتباكات مع الجيش الإثيوبي الآن".