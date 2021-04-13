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قائد القوات البرية السودانية للعربية: لم يحدث تصعيد جديد لتقول إثيوبيا إننا ندق طبول الحرب

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القاهرة - سامية سيد - قال قائد القوات البرية السودانية الفريق ركن عصام الدين محمد كرار: لم يحدث تصعيد جديد لتقول إثيوبيا إننا ندق طبول الحرب، وذلك حسب تصريحاته لفضائية "العربية".

 

وأضاف قائد القوات البرية السودانية للعربية: "سلمنا إثيوبيا 61 أسيرا بالأمس وهذا يؤكد حسن نيتنا"، مشيرا إلى أن الجيش منتشر في كل أراضي البلاد لحماية المواطن.

 

وتابع: "نتعامل مع مواطني إثيوبيا بكرامة وهذا يؤكد حسن النية"، مردفا: "لا توجد اشتباكات مع الجيش الإثيوبي الآن". 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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