شكرا لقرائتكم خبر عن عمره 16 عاماً هل يستطيع أخذ لقاح كورونا؟ الصحة تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة، أنه يتم حالياً إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا لمن بلغ سن الـ 18 سنة فما فوق فقط.

جاء ذلك في رد من وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي “الصحة 937″، على سؤال مغرد قال فيه: “

السلام عليكم عمري ١٦ عام هل أستطيع أخذ اللقاح؟

وردت الصحة بقولها: “وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباحك صحة، نشكر ونقدر لك حرصك على تلقي اللقاح، ونفيدكم بأنه حالياً يتم إعطاء من بلغ سن الـ 18 فما فوق فقط”.