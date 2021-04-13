شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة كورونا.. «الصحة» تؤجل إجازات العاملين في المجال الصحي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت مصادر إعلامية أن وزارة الصحة أجّلت إجازات العاملين في القطاع الصحي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأفادت المصادر، بأن تعميماً صدر من وزير الصحة يفيد بتأجيل الإجازات الخاصة بالموظفين العاملين في مواجهة جائحة كورونا من الكادر الصحي والإداريين في المستشفيات والمراكز الصحية والإدارات الإشرافية ومراكز اللقاحات حتى إشعار آخر.
وجاء في التعميم أنه يحق لمديري الشؤون الصحية والرؤساء التنفيذيين للتجمعات الصحية، أو من تفوض لهم الصلاحية، الموافقة على إجازة 5 أيام كحد أقصى للعاملين في الجائحة عند الضرورة، على أن يُراعى في ذلك مصلحة العمل وعدم تأثر الخدمة المقدمة.
وسيتم تعويض هذه الفئات عن العمل في الأعياد والإجازات الرسمية بأيام إجازات، وفق المتبع نظاماً.
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