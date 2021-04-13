بعد اتصاله بالسيسي... تميم بن حمد يتحدث مع محمد بن سلمان

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن أمير قطر أجرى اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي هنأه فيه بحلول شهر رمضان.

وبدوره، بادل ولي العهد السعودي أمير قطر التهنئة بهذه المناسبة، معربا عن تمنياته بأن يعود هذا الشهر المبارك على الجميع بالخير والبركة.

وأعلنت الرئاسة المصرية أمس الاثنين، أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أجرى اتصالا هاتفيا بالسيسي هنأه فيه بحلول شهر رمضان.

يذكر أن أمير قطر قد التقى بولي العهد السعودي في "قمة العُلا" في المملكة في يناير/كانون الثاني الماضي.

وكانت مصر والسعودية والإمارات والبحرين قد فرضت مقاطعة دبلوماسية واقتصادية على قطر عام 2017، قبل أن توقع على بيان العُلا الذي وضع الخطوط العريضة للمصالحة بين الدول الخمس.

ولم يسبق على مدار الأزمة التي استمرت قرابة 4 سنوات أن جرى اتصال بين زعماء الدول الخمس.