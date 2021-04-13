شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة السودانية تُسلم الجيش الإثيوبى عدداً من الأسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلمت القوات المسلحة السودانية، الجيش الإثيوبى 61 أسيراً من منتسبى الجيش الفدرالى الإثيوبى وقواته المختلفة، وذلك بمعبر القلابات الحدودى.

وذكر الإعلام العسكرى السوداني، فى بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم التسليم مباشرة وبحضور ممثلين من الجانبين، فيما أكد الأسرى تلقيهم المعاملة الانسانية اللائقة طيلة فترة أسرهم، وتقدموا بالشكر للقوات المسلحة السودانية.

وشكر مُمثل الجانب الاثيوبي، الجيش السودانى على المبادرة.