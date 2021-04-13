شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. هطول أمطار رعدية على الرياض مغرب اليوم الأول رمضان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تعرضت منطقة الرياض، مساء اليوم الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك، لأمطار رعدية غزيرة. وتداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو يظهر هطول الأمطار على الرياض. كما يُظهر مقطع آخر ، أصوات الرعد والبرق على الرياض عقب صلاة مغرب اليوم. ومن المتوقع اقتراب سحابة ممطرة – بإذن الله- من الرياض وتدخل من جهة الأحياء الغربية، مساء اليوم.

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