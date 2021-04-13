شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة تبوك» تضبط عمالة ظهرت بمقطع تقطيع اللحوم ودهسها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت أمانة منطقة تبوك، من التوصل للعمالة الوافدة التي ظهرت في مقطع الفيديو متداول، حيث يقومون بتقطيع لحوم مجهولة المصدر وفي بيئة غير ملائمة.

وأوضحت الأمانة، في بيان نشرته على حسابها بموقع “تويتر” أنه بالتعاون مع الجهات الأمنية، تمكنت من تحديد هويتهم وأماكن إقامتهم وجاري التحقيق واستكمال الإجراءات معهم.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” مقطع فيديو يُظهر عمالة وافدة تقوم بتقطيع لحوم مجهولة المصدر في تبوك، كما أظهر العمالة وهي تقوم بدهس اللحوم بالقدم، بعد تقطيعها.