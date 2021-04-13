أمريكا توقف التطعيم بلقاح جونسون آند جونسون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة جونسون آند جونسون للمستحضرات الدوائية وقف السلطات الأمريكية لمنح تطعيماتها وقررت تأجيل التطعيم بلقاحها المضاد لفيروس كورونا فى أوروبا.



ويأتي القرار في أعقاب توصية من السلطات الصحية الأمريكية بـ "التوقف" عن إعطاء اللقاح المؤلف من جرعة واحدة بعد ورود تقارير تفيد بأن المتلقين أصيبوا بجلطات دموية في بضع حالات نادرة للغاية.

وقدمت وكالات الصحة الأمريكية الاتحادية توصياتها الثلاثاء بعدما أن أصيبت ست نساء تلقينها بنوع نادر وحاد من جلطات الدم من بين ما يقرب من 7 ملايين شخص تلقوا اللقاح في البلاد.

وجميع حالات الجلطة الدماغية الست شملت نساء تتراوح أعمارهن بين 18 و 48 عاما. وحدثت الجلطات خلال ما يتراوح بين 6 و 13 يوماً بعد التلقيح، حسبما قالت الوكالات الصحية. كما أصيبت ثلاث نساء أيضاًً بنقص الصفائح الدموية.

وقال جيف زينتس، منسق البيت الأبيض للاستجابة لكورونا: "لن يكون لهذا الإعلان تأثير كبير على خطة التطعيم لدينا"، مشيراً إلى أن اللقاح شكل أقل من (5 %) من جميع اللقاحات وأن البلاد حصلت على جرعات كافية من شركة فايزر/ بيونتيك و موديرنا لتعطيها لـ 300 مليون أمريكي.

وأشارت شركة جونسون آند جونسون إلى أنها تراجع البيانات مع السلطات في الولايات المتحدة وأوروبا، لكنها خلال ذلك "سنؤجل بشكل استباقي طرح لقاحنا في أوروبا".

وبدأ الاتحاد الأوروبي في تلقي أول شحنات له من جونسون آند جونسون الإثنين، بعد شهر واحد من الموافقة على استخدامه في دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة.

وأعلنت وكالة الأدوية الأوروبية الأسبوع الماضي أنها تحقق في أربع وقائع تم الإبلاغ عنها تتعلق بجلطات دموية داخلية مهددة للحياة بعد التطعيم بلقاح جونسون آند جونسون دون تغيير حالة توصياتها.