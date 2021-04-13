مسؤولة: مصر مستعدة لاستقبال السياحة الروسية في أي وقت

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت شلبي في تصريحات حصرية لـ"سبوتنيك"، إن "مطار القاهرة الدولي مفتوح أمام الرحلات وممكن أن ينتقل السائح الروسي منه إلى مناطق مختلفة وبالتالي يمكنهم قضاء إجازاتهم سواء في القاهرة أو في أي من المنتجعات، سواء على البحر الأحمر أو في الشمال على شاطئ البحر المتوسط أو حتى في الأقصر وأسوان".

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وأضافت شلبي "أعتقد أن السائح الروسي ذكي ويعرف كيف يبحث عن أماكن استمتاعه، ونحن نرحب بهم طبعا في أي وقت وأي مكان ودائما نحن في انتظار سائحين روس في مصر وجاهزين نعمل معهم أنشطة مختلفة".

وقررت روسيا في وقت سابق وقف رحلات الطيران لتركيا، ضمن إجراءات الوقاية من انتشار وباء (كوفيد 19)، فيما توقع مراقبون أن تمثل مصر وجهة بديلة للسائح الروسي.

وأشارت شلبي إلى أن "حجم السياحة الروسية لمصر قبل توقفها في خريف 2015 كان ستة ملايين سائح سنويا، ومنظمو الرحلات والسائحون الروس يعرفون جيدا الأماكن السياحية في مصر التي يمكن قصدها".

وأضافت شلبي "ربما نحتاج لبعض عمليات الترويج والتنشيط ما بين البلدين لكن على نحو يراعي القرار الروسي ولا يتجاوزه".

وأكدت شلبي "مطاراتنا مستعدة لاستقبال السياحة الروسية، سواء من ناحية الإجراءات المتعلقة بالإجراءات الأمنية أو الاحترازية، ومطاراتنا اجتازت بالفعل الشهادات الدولية، وبالمناسبة تم إعفاء السياح من رسوم التأشيرة في المطارات السياحية حتى 30 من أبريل/ نيسان".