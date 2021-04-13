وزير الخارجية اليمني يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره المصري

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبث من عدن والرياض، مشيرة إلى أن شكري هنأ وزير الخارجية اليمني بمناسبة حلول شهر رمضان.

ولفتت إلى أن أحمد بن مبارك بادل سامح شكري التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان، الذي أعلنت غالبية الدول الإسلامية بداية أول أيام، اليوم الثلاثاء.

وأعلنت أغلب الدول الإسلامية أن أول أيام شهر رمضان هو اليوم الثلاثاء، ومنها السعودية ومصر والأردن والإمارات والبحرين والكويت والعراق واليمن وتونس وقطر ولبنان وسوريا وفلسطين وإندونيسيا وتركيا وماليزيا وأستراليا.