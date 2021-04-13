شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تحذر من منشآت تدعو لجمع أموال مقابل حفر آبار مياه خارج المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أعلنت وزارة التجارة، عن رصد عدة منشآت تجارية تدعو لجمع أموال مقابل حفر آبار مياه خارج المملكة، وتدعي أنها مرخصة من وزارة التجارة.
وحذرت الوزارة من التعامل مع هذه المنشآت والتي أحيلت للجهات المختصة، مؤكدة أن الجهة المخولة بالعمل الخيري خارج المملكة هي مركز الملك سلمان للإغاثة أو منصة “إحسان” الوطنية.
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