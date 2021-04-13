وكالة: أول وفد رسمي سوداني يصل إلى إسرائيل في هذا الموعد

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "رويترز" عن أحد المصدرين، الذي لا يمكن كشف هويته سواء بالاسم أو الجنسية وفقا للوكالة، أن الوفد السوداني سوف يضم مسؤولين من الأمن والاستخبارات.

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وذكر المصدر أن التوقيت الدقيق للزيارة المقررة إلى الدولة العبرية الأسبوع المقبل لم يتحدد بعد.

ولم يصدر تعليق فوري من المسؤولين في الحكومة السودانية والإسرائيلية بشأن الزيارة.

وانضم السودان إلى الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب، في الموافقة على المضي قدما نحو إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل العام الماضي، من خلال الاتفاقات التي عقدت برعاية إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وأطلق عليها اسم "اتفاقات إبراهيم".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن مجلس الوزراء السوداني أنه وافق على مشروع قانون بإلغاء قانون عام 1958 القاضي بمقاطعة إسرائيل.

وفي بداية العام الحالي، أعلن وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين، أن البلدين سيضعان اللمسات الأخيرة في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة، على اتفاق دبلوماسي لتطبيع العلاقات بينهما.