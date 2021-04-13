حقيقة عدم حصول عامل الجرافة المشارك في تعويم السفينة "إيفر غيفن" على راتبه

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الهيئة في بيانها إن نبأ "عدم قيامها بدفع راتب عامل الحفار المشارك في تعويم سفينة الحاويات البنمية هو مجرد "شائعات" وغير صحيح.

وأوضحت أن عامل الحفر لا يتبع هيئة قناة السويس وإنما يعمل لدى شركة "نيوجاز" إحدى شركات المقاولات الخارجية من أصحاب الحفارات الأرضية ممن تعاقدت معهم الهيئة خلال أزمة جنوح السفينة البنمية.

وأشارت إلى أن الشركة حصلت على جميع مستحقاتها من تأجير المعدات ومستحقات العمالة المشاركة، وبالتواصل مع رئيس الشركة تم التأكد من حصول العامل على جميع مستحقاته عن العمل وحوافز إضافية مرضية تقديرا لجهد العامل.

وأهابت هيئة قناة السويس، بتحرى الدقة فيما يتم تداوله عن الهيئة وعدم الالتفات للشائعات والأخبار مجهولة المصدر، كما ناشدت وسائل الإعلام استقاء المعلومات ذات الصلة بالهيئة من مصادرها الرسمية.