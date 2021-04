برلماني: مصر لن تفرط في حقوقها المائية ونسعى لاتفاق عادل بخصوص سد النهضة

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال الجبلي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، "مطالب مصر في قضية سد النهضة واضحة وعادلة جدا، نريد عدم المساس بحصتنا في المياه، وفي الوقت نفسه حق أثيوبيا في توليد الكهرباء والتنمية. الأمران لا يتعارضان، لذا الاتفاق الذي تسعى مصر للوصول إليه اتفاق عادل وموضوعي".

