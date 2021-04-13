في المنطقة الجنوبية...الجيش المصري يخوض تدريبا على التحضير للمعركة... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان نشره المتحدث العسكري المصري على حسابه الرسمي، نفذت التدريب إحدى وحدات المنطقة الجنوبية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

وأوضح أن التدريب استمر لعدة أيام، في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة المصرية.

وتضمنت المرحلة الرئيسية لـ "الفاتح- 2021" عرض الإجراءات المنفذة أثناء مرحلة التحضير والتنظيم للمعركة والتحرك للتغلب على عناصر نطاق الأمن ودفع القوة الرئيسية لتحقيق المهام المخططة.

كما شملت التخطيط لتطهير إحدى جزر البحر الأحمر وقرية حدودية من العناصر الإرهابية المتسللة، وتنفيذ رمايات غير نمطية بالذخيرة الحية.

وبحسب المتحدث العسكري المصري، فقد أظهرت المرحلة الرئيسية من التدريب "ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات قتالية عالية ودقة فى تنفيذ المهام المخططة والطارئة بكفاءة عالية".