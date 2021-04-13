الملك سلمان يدعو المسلمين إلى نبذ الخلافات وتحكيم لغة العقل والحوار

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار الملك في كلمته، التي ألقاها نيابة عنه وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، إلى ما يعيشه العالم من ظرف بالغ الأثر والمرحلة الصعبة نتيجة انتشار وتفشي جائحة كورونا رغم الاحتياطات والإجراءات الواسعة التي عمل بها المجتمع الدولي لمقاومة الجائحة.

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ونوّه الملك بجهود بلاده الكبيرة ونجاحها في التصدي للجائحة، ومساهمتها مع المجتمع الدولي في مقاومتها والمسارعة إلى تأمين اللقاحات لحماية المواطنين والمقيمين على حد سواء، آملاً منهم الاستمرار في الإجراءات الاحترازية وتطبيق التدابير الوقائية حتى تزول الجائحة، والمبادرة إلى أخذ اللقاحات للحفاظ على صحتهم وصحة ذويهم وحماية الصحة العامة للمجتمع.

وشكر الملك الجنود المرابطين في الحدود والثغور من منسوبي القطاعات العسكرية والأمنية والعاملين بالقطاع الصحي وقطاعات الدولة، الذين وضعوا أمن البلاد وسلامة أبنائها والمقيمين على أراضيها فوق كل اعتبار.