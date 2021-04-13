ليبيا... السيطرة على 3 تسربات نفطية في حقل الظهرة

دبي - محمود عبدالرازق - نقل موقع "بوابة إفريقيا الإخبارية"، عن الشركة أن فريق صيانة خطوط نقل النفط الخام بالحقل نجح في السيطرة ومعالجة التسربات الثلاثة.

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وأوضحت الشركة أن عملية السيطرة على التسربات استغرقت 6 أيام متواصلة، بالتعاون مع فريق عمل ميناء السدرة النفطي.

وبينت أن هذه العملية تضمنت تركيب مشابك وصيانة الأجزاء المتضررة بالتعاون مع أقسام السلامة في الظهرة وميناء السدرة لإجراء الاختبارات وتفادي أي تأثيرات سلبية على صحة الإنسان والبيئة .

وذكر مراقب حقل الظهرة أبحيري عقوب أن هذا العمل جرى في وقت قياسي بالتعاون مع فريق عمل ميناء السدرة النفطي.

واعتبر أن وقف التسريبات أظهر جدارة فرق الصيانة الأمر الذي مما عزز من إنجاز المهمة واستقرار سير العمليات الإنتاجية والمتابعة الدورية.