غدا الأربعاء... بدء سريان قرارات حازمة في سلطنة عمان طوال رمضان

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وكالة الأنباء الرسمية العمانية: "سيبدأ مساء يوم غدٍ الأربعاء سريان قرار اللجنة العليا المُكلفة ببحث آلية التعامل مع التطوّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا".

وأوضحت أن القرار يتمثل في حظر جميع الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحًا طوال أيام شهر رمضان المبارك.

كما يشمل القرار عدم إقامة صلاة التراويح في جميع المساجد والجوامع بالسلطنة، إضافة إلى الحظر التام لجميع التجمّعات الرمضانية مثل "إفطار صائم" في الجوامع والمساجد وغيرها.

ويشمل القرار أيضا حظر إقامة الخيام والمجالس العامة وجميع الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية خلال رمضان.

ويستثنى من القرار خلال ساعات الحظر تنقل العاملين الصحيين وسيارات الطوارئ وطوارئ الخدمات (الكهرباء والمياه فقط) والعاملين في المستشفيات، والشاحنات بجميع أنواعها من ثلاثة أطنان فأعلى، وصهاريج المياه.