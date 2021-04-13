شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث أممى: الليبيون يحتفلون برمضان دون خوف من الحرب والدمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيش، إن الليبيين يحتفلون هذا العام بشهر رمضان دون خوف من الحرب والدمار ودون صوت البنادق، وبات باستطاعتهم الاحتفال بهذا الشهر الكريم في سلام، آملين أن يتمكنوا من تجاوز خلافاتهم والعمل معاً لبناء مجتمع موحد ديمقراطي وذو سيادة، ينعمون فيه بالأزدهار.

وهنأ كوبيش في بيان نشرته البعثة الأممية وأوردته وكالة الأنباء الليبية، اليوم الثلاثاء، الليبيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مجددا الدعوة للسلطات الليبية للعمل معا من أجل تقديم الخدمات وتوحيد المؤسسات وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وأكد أن شهر رمضان هو شهر الصبر والصفح، والسلام والاستقرار والتسامح، متمنيا لكل الليبيين رمضاناً مباركاً وسعيداً، أملاً أن تكون هذه المناسبة فرصة لتحقيق المصالحة الوطنية القائمة على العدالة الانتقالية.

وأشاد بالمبادرات الأخيرة المُتعلقة بالإفراج عن المحتجزين المدنيين وغير المدنيين من قبل مختلف الأطراف في شرق وغرب ليبيا، داعيا جميع الأطراف لاستلهام روح هذا الشهر الكريم والإفراج عن كافة المعتقلين وخاصة المعتقلين تعسفياً في بادرة حسن نية وفتح فصل جديد في تاريخ ليبيا، معتمدين على الزخم الشعبي الحالي في البلاد.