شكرا لقرائتكم خبر عن مقطع صادم لعمالة وافدة تقوم بتقطيع اللحوم ودهسها في تبوك.. وأمانة المنطقة تتفاعل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، اليوم الثلاثاء، عمالة وافدة تقوم بتقطيع لحوم مجهولة المصدر بطريقة مخالفة في تبوك.

وتداول مغردون على “تويتر” مقطع تقطيع اللحوم ودهسها بعد تقطيعها، وتلقت أمانة تبوك، اليوم الثلاثاء، العديد من البلاغات تطالب بالتحقيق في الواقعة.

وتفاعلت أمانة المنطقة مع البلاغات المقدمة وطالبت مصور المقطع بتحديد موقع الملاحظة بدقة ليتمكن القسم المختص لديها من عمل اللازم.

وأوضحت الأمانة، أنها باشرت التحقيق في المقطع لبيان حقيقته وملابساته واتخاذ ما يلزم حيال الواقعة.