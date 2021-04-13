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إنجلترا تتسلم اليوم أول دفعة من لقاحات مودرنا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت الهيئة الوطنية للخدمات الصحية في انجلترا في بيان عبر البريد الإلكتروني إنه سوف يتم اليوم الثلاثاء تسلم أول جرعة من لقاح الذي طورته شركة مودرنا الأمريكية.

 

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن المدير الطبي للهيئة، ستيفن بويس، القول إن "طرح (لقاح) مودرنا يمثل علامة فارقة أخرى في برنامج التطعيم".

 

وسوف يكون لقاح مودرنا بديلا للقاح أسترازينيكا، في تطعيم الفئة العمرية من 18 وحتى 25 عاما، بما يتفق مع إرشادات وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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