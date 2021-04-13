الرئيس بشار الأسد يعزل حاكم مصرف سوريا المركزي حازم قرفول

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Mohammad Damour

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن "الرئيس بشار الأسد عزل حاكم مصرف سوريا المركزي حازم قرفول".

ولم تتطرق الوكالة حتى الآن إلى ما إذا كان الأسد عين بديلا.

وتجاوز سعر صرف الدولار بالسوق الموازية في دمشق 3900 ليرة سورية، فيما ظل ثابتا عند مستوى 1250 ليرة في التعاملات الرسمية بالبنوك. وأدى انهيار الليرة إلى ارتفاع مستوى التضخم، وغلاء أسعار السلع الأساسية.

وفي شهر تموز / يوليو الماضي أعلنت الحكومة السورية إلزام كل سوري مغترب بتصريف مبلغ يعادل 100 دولار أمريكي لدى وصوله الأراضي السورية. وبحسب القرار فإن على السوريين ومن في حكمهم تصريف 100 دولار أمريكي، أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها المصرف المركزي حصرا إلى الليرات السورية، وفقاَ لنشرة أسعار صرف الجمارك والطيران.