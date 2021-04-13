اللبنانيون يستقبلون شهر رمضان على وقع غلاء الأسعار... فيديو 

دبي - محمود عبدالرازق - ومع انهيار سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي خسرت رواتب المواطنين أكثر من 80% من قيمتها، وارتفعت نسبة الفقر والبطالة بشكل كبير بعد إقفال الشركات والمؤسسات بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية.

كما غابت مظاهر الاحتفال والزينة الخاصة بهذا الشهر عن كل المناطق اللبنانية بسبب الضائقة المادية التي تعاني منها البلديات، بالإضافة إلى الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وبحسب "الدولية للمعلومات" فإن "كلفة طبق سلطة الفتوش التي تعد من الأطباق الأساسية في وجبة الإفطار كان يقدر العام الماضي لـ 5 أفراد ب 4250 ليرة، أما هذا العام فقد ارتفع إلى 12287 ليرة أي بزيادة بنسبة 189%، وذلك استنادا إلى أسعار المواد والخضار التي تدخل في إعداد طبق الفتوش كما هو متوسط الأسعار في أسواق البيع بالمفرق وهي تزيد عن تلك المعتمدة في سوق الجملة بنحو 60%-80%. والارتفاع في كلفة طبق الفتوش يصيب كل اللبنانيين وليس حصرا المسلمين، فهو يشكل طبقا أساسيا من أطباق المطبخ اللبناني".