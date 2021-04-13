حماس تدعو إلى تدخل دولي سريع لحماية المسار الديمقراطي الفلسطيني

دبي - محمود عبدالرازق - استنكر علاء حميدان، الناطق باسم قائمة "القدس موعدنا" (تابعة لحماس)، في مؤتمر صحفي برام الله، اعتقال إسرائيل بعض مرشحي القائمة واستدعاء وتهديد آخرين.

ومساء أمس الاثنين، اعتقلت إسرائيل ممثل القائمة ناجح عاصي من منزله في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

ودعا حميدان المجتمع الدولي إلى "التدخل السريع والجاد لِلَجم الاحتلال، ووقف اعتداءاته، والعمل الحثيث على حماية المسار الديمقراطي الفلسطيني، والضغط على الاحتلال للإفراج عن مرشحي قائمة "القدس موعدنا".

ولفت إلى أن إسرائيل اعتقلت قبل أسبوع أيضا المرشح حسن الورديان من مدينة بيت لحم، إضافة إلى "سلسلة من الاستدعاءات والمقابلات والتهديد "لبعض مرشحي القائمة على خلفية ترشحهم".

واعتبر أن إسرائيل "قلقة من إجراء الانتخابات، باعتبارها مدخلا لإنهاء الانقسام وعقد المصالحة".

ومن المقرر أن تشهد فلسطين في 22 مايو/ أيار المقبل انتخابات تشريعية، على أن تجرى انتخابات رئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب، بحسب مرسوم رئاسي سابق.