إسرائيل تصدر قرارا بشأن صلاة الجمعة الأولى من رمضان في المسجد الأقصى

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رام الله- سبوتنيك. وفي ختام مشاورات أمنية، قررت إسرائيل السماح بدخول عشر آلاف فلسطيني من الضفة الغربية ممن تلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فقط في الجمعة الأولى من شهر رمضان لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.

وبحسب البيان الصادر عن مكتب منسق الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، فإن القرار جاء على المستوى السياسي بموجب التوصية الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية ونظرا لمعدل الإصابات في مناطق السلطة الفلسطينية.

وجاء في البيان أنه "بغرض إتاحة حرية العبادة والمعتقدات الدينية للسكان من ناحية ومنع تفشي فيروس كورونا في المنطقة قدر الإمكان من ناحية أخرى سيسمح لنحو عشرة آلاف فلسطيني من الضفة الغربية بالصلاة في المسجد الأقصى في الجمعة الأولى من شهر رمضان".

وأكد البيان، أن "السلطات الإسرائيلية ستقوم بإجراء تقييم موقف آخر للوضع لمراجعة المسار المصادق عليه مع أخذ الاحتياجات الصحية والأمنية في عين الاعتبار".

وبحسب أحدث تقرير رسمي حول الحالة الوبائية لتفشي الفيروس في فلسطين أعلنته وزيرة الصحة، مي الكيلة، فإن إجمالي المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغ 299636 حالة بعد تسجيل 1911 إصابة جديدة، راح من بينهم 3150 شخصا ضحية لمضاعفات الإصابة بالفيروس.