شكرا لقرائتكم خبر عن تونس والولايات المتحدة توقعان اتفاقية تعاون لـ"مكافحة الإرهاب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت تونس والولايات المتحدة، مذكرة تفاهم حول استراتيجية المساعدة الأمنية المشتركة تتعلق بتطوير التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب، حسب بيان صادر عن وزارة الداخلية التونسية، وفقا صحيفة الشروق التونسية.

وتم توقيع المذكرة من طرف رئيس الحكومة التونسية، المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، هشام المشيشى وسفير الولايات المتحدة بالبلاد دونالد بلوم، وفق بيان الداخلية التونسية.

وقال البيان إن "مذكرة التفاهم المذكورة تندرج في إطار دعم مجهودات تونس في مكافحة الإرهاب ومواصلة تطوير قدراتها على إنفاذ القانون والرفع من جاهزيتها في تأمين الحدود وتوسيع جهود مكافحة التطرف العنيف والاستقطاب".

وأضاف البيان أن المذكرة تتعلق أيضا بـ"توطيد علاقات التعاون في مجالات اختصاص وزارتي الداخلية بالبلدين".

وفى تصريح عقب مراسم التوقيع، قال المشيشي إن المذكرة من شأنها أن ترفع من مستوى التعاون الأمني بين البلدين، والذى سيشمل مجالات مكافحة الإرهاب والتدريب والمحافظة على الحدود، وفق البيان.

وأكد رئيس الحكومة التونسية: "وجود قناعة راسخة بأن الانتصار على الإرهاب لن يكون إلا بالتعاون على المستوى العملياتي والارتقاء بمستوى المؤسسة الأمنية وتبادل المعلومة والخبرات".

من جهته، أكد بلوم، بحسب المصدر ذاته، أن مذكرة التفاهم تختص بتوسيع التعاون بين البلدين في مجالات مكافحة الإرهاب وأمن الحدود وغيرها، فضلا عن تقوية نسيج العلاقات الثنائية.

ومنذ عام 2011، دعمت الولايات المتحدة، الجيش التونسي بأكثر من مليار دولار، وعززت الجهود المتبادلة على مستوى أمن الحدود التونسية والاستخبارات العسكرية والعمليات الجوية البرية، بحسب بيانات سابقة للسفارة الأمريكية بتونس.